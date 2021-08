AMLO comenzará la regularización de los “autos chocolate” en Tijuana

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo durante su conferencia matutina que la regularización de los “autos chocolate” o “autos chuecos” comenzará en Tijuana, Baja California el próximo mes, es decir, en septiembre. Además, esta acción se va a extender a todos los municipios de la frontera Norte conforme avance el proceso.

Además, el mandatario federal aseguró que en un mes se obtendrán los resultados de esto. Grupo Healy le preguntó al político mexicano sobre los detalles, como el número de autos y requisitos, de la regularización de vehículos que arrancará en unos días, pero Obrador explicó que aún no están definiendo todos estos datos.

“En un mes vamos a tener resultados, van a estar definidos mecanismos para regularización de estos vehículos. Vamos a iniciar en Baja California, en la ciudades de Baja California, en Tijuana ahí vamos a comenzar”, informó el presidente de México.

¿Por qué AMLO quiere regularizar los “autos chocolate”?

La decisión del presidente ha generado controversia/Foto: Global Energy

AMLO anunció la regularización de autos “chocolate” porque el Jefe del Ejecutivo Federal considera que estos vehículos son un “medio necesario” para muchas personas que no tienen dinero suficiente para comprar uno con una agencia.

No obstante, aclaró que con este proceso se pretende evitar que los vehículos sean usados para cometer delitos.

“Si no se tiene un registro se utilizan para cometer delitos y hay que tener control. Segundo, hay personas que no tienen, no les alcanza para tener un carro nuevo de agencia”, mencionó el mandatario.

¿Qué es un auto chocolate?

Estos autos han sido una problemática desde hace años/Foto: Grupo en Concreto

Los autos chocolate eran vehículos comprados en el extranjero los cuales ingresan a México de forma ilegal. Esta práctica dio origen al término “autos chuecos” el cual evolucionó con el paso del tiempo a “autos chocolate”.

Como te informamos en La Verdad Noticias, AMLO plantea regularizar estos autos ilegales en Baja California, y al terminar en esa entidad, seguirán en otros territorios como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

