AMLO cerrará sus redes sociales en 2024

Durante la conferencia mañanera de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró que una vez que concluya su mandato en 2024 se retirará de la política. Incluso aseguró que cerrará sus redes sociales y no tendrá ningún tipo de participación en la vida política del país.

En ese sentido, López Obrador recalcó que se irá a vivir al sureste de México, pues cuenta con una propiedad en Tabasco, en donde se dedicará a cuidar su salud y los árboles, además de disfrutar del canto de los pájaros y de escribir, aunque no precisó si trabajará en sus memorias o en otro tipo de literatura.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, AMLO declaró más temprano que su gobierno tiene controlada la inflación en el país, pues implementó de manera acertada medidas para controlar el alza de precios en diversos productos, como el subsidio a la gasolina, que impidió el aumento en el costo de los combustibles.

AMLO abandonará Facebook y Twitter

Trabajamos con productores, distribuidores y comerciantes para controlar la inflación en beneficio de la economía popular. Conferencia matutina https://t.co/afMErZ43MS — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 2, 2022

AMLO reiteró que, una vez que concluya su sexenio, abandonará la política y se irá a descansar. Incluso señaló que “cancelará” su Facebook y Twitter, y tampoco aceptará invitaciones para participar en eventos académicos. Recalcó que se dedicará a escribir con disciplina.

"Ya la he aplicado cuando he escrito algunos libros allá en Palenque, me levanto temprano, camino, me baño, desayuno, me siento dos horas a escribir, me paro, camino poquito, me tomo un café, me vuelvo a sentar otras dos horas, ya es hora de la comida, son 4 horas de trabajo, hay que tener disciplina de no dormir la siesta si no caminar para volverse a sentar dos horas y recreo", explicó el mandatario nacional.

Cabe señalar que López Obrador reconoció que en las elecciones internas de Morena, realizadas el pasado fin de semana, hubo altercados y acarreo, lo cual debe ser investigado por la dirigencia de este partido político, que advirtió que en caso de que se detecten irregularidades, estas votaciones podrían ser anuladas.

AMLO contra la corrupción en el fútbol

El presidente @lopezobrador_ dijo que habrá una "mañanera especial" para informar sobre hechos de corrupción al interior del futbol mexicano. pic.twitter.com/EbVY6GBQL3 — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) August 1, 2022

Recientemente, AMLO señaló que se investigarán presuntos actos de corrupción en el fútbol mexicano, luego de que un periodista cuestionara este tema durante una de sus conferencias matutinas.

