AMLO celebra resolución de Caso Alejandra Cuevas- Laura Morán

AMLO reiteró que por encima de la ley nada ni nadie

Durante la conferencia matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de amparar a Laura Morán y Alejandra Cuevas, señaladas por el presunto homicidio del hermano del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.

Al respecto, el mandatario mexicano aseguró que lo mejor para resolver los conflictos es ajustarse al marco legal para que prevalezca el estado de derecho.

Recordemos que como te informamos en La Verdad Noticias, luego del fallo de la Corte, Alejandra Cuevas salió de Santa Martha Acatitla este pasado lunes y en su primer encuentro con los medios solicitó una audiencia con AMLO ya que asegura, necesitará protección.

"Qué bueno que se resuelven estos casos": AMLO.

En la "mañanera" que se transmite a través del canal de You Tube de Presidencia, AMLO expresó, Celebro que se haya tomado esa decisión por la Corte y creo que es la mejor manera de enfrenar las controversias y conflictos, los problemas, el que nos ajustemos al marco legal y que prevalezca un auténtico Estado de Derecho, antes esto no sucedía, antes era Estado de chueco, no hace falta buscar, hay muchos ejemplos, eso ya no sucede".

En este mismo sentido agregó que “Ahora, hay independencia, hay autonomía, no se simula, el Ejecutivo no es el poder de los poderes y esto es el cambio, es lo que puedo comentar. Qué bueno que se resuelven estos casos por la vía legal y que se demuestra que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”.

Es importante destacar que el pleno aprobó con unanimidad de 11 votos los proyectos del ministro Alfredo Gutiérrez para eliminar la orden de arresto de la cuñada del fiscal, Laura Morán, acusada de “homicidio doloso de concubino”, y liberar de forma inmediata a la hija de ella, Alejandra Cuevas, presa por “comisión por omisión accesoria” por la muerte de Federico Gertz en 2015.

“La orden de aprehensión dictada en su contra es inconstitucional porque implícitamente supone que ella, como concubina e un hombre, estaba de alguna manera obligada a garantizar no solo la conservación de salud, sino prácticamente la prolongación de su vida”, fue la argumentación de de Gutiérrez sobre el caso.

Alejandra Cuevas ¿ Quién es?

Alejandra Cuevas, de casi 70 años, es hija de Laura Morán, quien fue la pareja de Federico Gertz Manero, hermano de Alejandro, actual titular de la Fiscalía General de la República, por más de 50 años.

Fue en el año 2015 que el funcionario denunció ante autoridades de la Ciudad de México el homicidio de Federico, al argumentar que la falta de cuidados de su entonces pareja Laura Morán, y la hija de ésta, Alejandra Cuevas, las cuales (según su argumentación) deterioraron su salud provocándole la muerte.

Sin embargo, la familia de Morán aseguró que ellas cuidaron del occiso y por el contrario, que el funcionario buscaba apropiarse de algunos bienes de su hermano y por ende buscaba encarcelarla fabricandole dicho delito apoyandose de su cargo.

El caso de la familia incluso llegó hasta el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), Arturo Zaldívar que recibió fuertes reclamos de parte de los nietos de Laura Morón durante una ponencia.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.