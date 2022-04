AMLO celebra que la Cámara de Diputados aprobara los cambios a la Ley Minera.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) festejó que la Cámara de Diputados aprobara los cambios a la Ley Minera, con lo cual la explotación y aprovechamiento del litio será de México, y adelantó que existirá la tecnología para el aprovechamiento del mineral.

“Si va requerir, porque estuve leyendo comentarios de qué el litio si nos va a faltar la tecnología sí, pero vamos a ir desarrollando la tecnología o se adquiere, pero el litio es nuestro”, dijo el mandatario.

En conferencia de prensa, desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que este tipo de expresiones son como lo que ocurrió en la expropiación petrolera cuando las empresas extranjeras nos condenaron argumentando que no íbamos a poder sacar adelante la industria porque no íbamos a tener la tecnología necesaria.

¿Qué dijo AMLO sobre la Ley Minera?

“Los trabajadores petroleros, los técnicos mexicanos, sacaron adelante a Pemex. Fue muy buena decisión la de ayer a ver si no les jalan las orejas a los que no hicieron su trabajo completo, porque pensaron que bloqueando la reforma constitucional ya estaba resuelto, no, no”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador también afirmó que sus adversarios se encuentran molestos. “Estoy muy contento con lo del litio, no dicen nada, pero ellos saben muy bien, lo que significa el litio, es un mineral estratégico”.

¿Qué es el litio?

La Verdad Noticias informa que, el litio es el metal más ligero de todos, pues su densidad es de aproximadamente la mitad que la del agua. Además, cuenta con excelentes propiedades de conducción del calor y la electricidad.

Según con la Real Sociedad de Química de Reino Unido (RSC, por sus siglas en inglés), es un metal que se encuentra, principalmente, en salmueras naturales, pozos petrolíferos, agua de mar y campos geotermales.

Hoy en día, el litio es uno de los metales más codiciados, pues es necesario para fabricar las baterías de las computadoras portátiles, teléfonos y otros dispositivos digitales.

