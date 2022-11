AMLO celebra que haya equilibrio entre republicanos y demócratas en EE.UU.

Luego de las elecciones en Estados Unidos el martes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que prevalezca el equilibrio entre republicanos y demócratas.

Desde el Salón Tesorería, el titular del Ejecutivo federal señaló que sin querer ahondar más en el tema, el cual por cierto dio su opinión sin que nadie le hubiese preguntado, se congratuló que no se haya dado “una situación de mayor desequilibrio”, ya que México no tiene ninguna diferencia con los dos partidos estadounidenses.

“No me quiero meter en eso, pero bueno yo celebro que no haya habido una situación de mayor desequilibrio (...) Celebro que hay equilibrios y no tenemos ninguno problema con los dos partidos, hay buenas relaciones”, dijo.

Reiteró que con el expresidente Donald Trump se llevó “muy bien”, porque siempre respetó la soberanía de México., misma postura que tiene Joe Biden.

