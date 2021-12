AMLO celebra que Sergio Gutiérrez retirará denuncias contra consejeros del INE

Dijo que no se perseguirá a nadie en su mandato

Durante la conferencia matutina de este miércoles 29 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna retirará las denuncias penales que levantó en contra de seis consejeros y el secretario técnico del Instituto Nacional Electoral (INE).

Las denuncias que presentó el legislador en contra de los consejeros fue debido a que votaron para a favor de aplazar la Consulta de Revocación de Mandato, sin embargo, AMLO afirmó que Gutiérrez Luna reflexionó sobre está acción y que provocó una fuerte reacción por parte de los diputados opositores.

Además como te informamos en La Verdad Noticias, dichas denuncias generaron un posicionamiento público del INE en donde condenaron una persecución penal simplemente por pensar de forma diferente.

Sergio Gutiérrez retira denuncias

Dentro de los temas que tocó en "la mañanera" que se transmite a través del canal oficial de You Tube de Presidencia, López Obrador destacó esta situación, "Ya aceptó el legislador que presentó esta denuncia penal, retirarla (...), Qué buena actitud del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, que presente una denuncia porque él considera que es un delito el que cometieron y lo reflexiona a partir de que hay una inconformidad o lo considera excesivo y dice, me retracto o ya no prosigo con la denuncia", expresó.

A esto agregó, "No sé qué procedimiento usó que no va a ratificar, pero qué bien que lo hizo, porque no hay que perseguir a nadie, libertad, cero represión, cero censura y no darles motivos a estos conservadores que andan buscando por todos lados cómo convertirse en paladines de la libertad cuando no lo son".

¿Persecución penal contra el INE?

Luego de que el diputado Sergio Gutiérrez Luna con la representación de la Mesa Directiva del Congreso denunciará penalmente a los consejeros del INE se desató una lluvia de acusaciones y conflictos entre los diputados de oposición y los afines al Gobierno emanado de Morena.

Su punto más álgido llegó cuándo los consejeros se pronunciaron públicamente y aseguraron que los diputados trataban de violentar la autonomía del instituto a lo que Gutiérrez Luna respondió tajantemente que la "Autonomía no es patente de corso" haciendo alusión a que la libertad del órgano electoral no le permite pasa por encima de los derechos de los demás.

