AMLO celebra primer año de gobierno presumiendo logros durante informe en el Zócalo

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, realizó en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) un festejo para dar su informe después de un año de gobierno. El mandatario presumió sus logros más significativos en estos 365 días tras tomar posesión como presidente después de ganar las elecciones el 1 de julio de 2018 tras años de lucha.

En compañía de su esposa, Beatriz Gutiérrez Mueller, el mandatario AMLO habló sobre los temas con más impacto en este año de gobierno.

“Ya está llegando a la mitad de la población por lo menos con un apoyo de un programa del bienestar”, afirmó AMLO.

López Obrador también declaró que el 95 por ciento de los hogares indígenas ya reciben un apoyo de los programas del bienestar y 8 millones de adultos mayores han recibido su pensión de 2550 pesos bimestrales. 790 mil personas con discapacidad ya reciben una pensión de 2550 pesos bimestrales.

“Se otorgan becas a estudiantes de primaria secundaria y medio superior con 1600 pesos mensuales. Se está apoyando a 930 mil jóvenes con el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con una beca de 3600 pesos, antes se les discriminaban, les decían ninis, que impide que sean enganchados por la delincuencia”, declaró AMLO a los presentes en el Zócalo de la CDMX.

“Han entrado 2 millones 800 mil personas a Los Pinos y pronto será uno de los centros culturales más importantes del mundo”, declaró AMLO.

El mandatario también declaró en el AMLOFest que ha iniciado la campaña contra el consumo de drogas, porque solo se conoce lo frívolo, las series, siempre tendrán libertad para proyectarlas, pero lo que se proyecta, parece que es el paraíso, que se tiene carros de lujo, pero también hay otra realidad, que con esas drogas se pueden morir en un año, y eso es tristeza, dolor, para las familias, ese no es el camino para encontrar la felicidad, la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, y con los demás.

AMLO PRESUME LOGROS

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que en estos primeros 12 meses hemos avanzado mucho pero aún estamos en un proceso de transición, todavía lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer, eso sí, no estamos jugando, no estamos simulando, está en marcha una nueva forma de hacer política, un cambio de régimen, ya no es más de lo mismo, ahora nos guiamos por la honestidad, la democracia y el humanismo.