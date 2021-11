AMLO celebra el Frente Cívico Nacional aunque “agrupa a conservadores”

El presidente de México, AMLO, celebró la creación del Frente Cívico Nacional, pues aunque aseguró que “agrupa a conservadores” reconoció que es la reacción legal ante la transformación que está realizando el Gobierno.

El mandatario reconoció que este grupo de oposición ha actuado “bien” y sin violencia para manifestarse en contra de su gobierno, aunque también reveló que le ha hecho “lo que el viento a Juárez".

"Está muy bien, se han portado muy bien los conservadores, han estado ejerciendo su derecho a disentir y agrupándose, llevando a cabo acciones de difusión en los medios, pero no ha pasado de ejercer pacíficamente sus derechos. Hay derechas en el mundo que son muy violentas y aquí hay que reconocer que están actuando por la vía legal, pacífica y así es la democracia, adelante", indicó el presidente en su conferencia de prensa de este lunes 29 de noviembre desde Oaxaca.

AMLO asegura que tiene el apoyo del pueblo

El presidente aseguró que está conformado por conservadores

Así mismo el presidente reveló que sus proyectos marchan bien, y que él tiene el respaldo de la ciudadanía, contario al grupo de conservadores que creen que el “pueblo es tonto”.

"Estos grupos conservadores no le tienen fe al pueblo, amor al pueblo no respetan al pueblo son grupos de élite minoritarios, entonces pues por eso como no le tienen respeto al pueblo piensan que es tonto pues por eso no avanza, porque son demasiado exquisitos, fifís, conservadores, tienen una mentalidad muy retrógrada, desprecian al pueblo. Entonces por eso no avanzan", remarcó.

Respecto al Frente Cívico Nacional, el mandatario confesó que cree que es difícil que el grupo de conservadores puedan cambiar su estrategia, pues reveló que durante mucho tiempo “han hecho política donde el pueblo no existe”.

¿Dónde está Andrés Manuel López Obrador?

El presidente dio su conferencia de prensa desde Oaxaca

El presidente AMLO vive actualmente en un departamento del Palacio Nacional, desde donde suele dar sus conferencias de prensa, pero este lunes 29 de noviembre el mandatario se encontraba en Oaxaca, desde donde se dio la mañanera.

