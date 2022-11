AMLO califica a la FIL de Guadalajara como un foro del conservadurismo

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó a la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara como un “foro del conservadurismo”, que los “intelectuales orgánicos” utilizan para lanzar críticas en contra del gobierno que encabeza.

“Ahora es un foro del conservadurismo, allá van todos los intelectuales orgánicos a hablar mal de nosotros, por eso les dieron en España también un premio”, señaló.

Esto luego de que ayer la diputada de Morena, Patricia Armendáriz, fuera abucheada en este encuentro literario, al momento de enlistar los logros del presidente de la República.

“Les decía yo ayer de que una diputada, Armendáriz, fue a la Feria del Libro de Guadalajara y quiso hacer un planteamiento sobre nuestro proyecto y le empezaron a gritar. Y dice Denise Dresser allá en la Feria de Guadalajara: ‘Aquí me siento tranquila, protegida, porque en el Zócalo me tratan mal’. No deberían de tratarla mal en ninguna parte, a nadie”.

López Obrador dijo que pero los intelectuales orgánicos, escritores, periodistas, tienen sus espacios. Como la FIL, la cual por cierto ha organizado Raúl Padilla, por más de 27 años.

