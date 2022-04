AMLO busca negociar con empresas de autoabasto de electricidad

El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina hizo un llamado al diálogo a las empresas de autoabasto eléctrico para negociar la suspensión de sus contratos y con ello evitar llegar a tribunales.

El autoabasto se refiere a cuando empresas pueden producir su propia electricidad; sin embargo, de acuerdo con la Secretaría de Energía, este modelo “decayó en una práctica ilegal”, ya que se creó un mercado paralelo donde los privados empezaron a vender electricidad; sin pagar por el porteo (transmisión) a la CFE.

Por ello, el presidente de México, López Obrador apuntó que tras el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la Ley de la Industria Eléctrica, la figura del autoabasto es ilegal, por lo que se tiene que aplicar la ley.

¿Qué pide AMLO a empresas de autoabasto de energía eléctrica?

“Hago un llamado a estas empresas para que nos sentemos a ver cómo vamos a resolver el problema, porque yo tengo que aplicar la ley porque si no me convierto en cómplice, ya hay un marco legal, no es que yo presente las denuncias penales a estas empresas, que no son muchas, las más importantes deben ser 10, 20, la mayoría extranjeras”, expuso.



Tenemos que hablar, yo no puedo hacerme de la vista gorda, no lo voy a hacer, pero también no quiero que lo primero sean las demandas penales, lo primero es un llamado a sentarnos al diálogo, estoy terminando de hacer el análisis de quienes están en la ilegalidad completa, que violan la Constitución”, agregó.

“Ojalá y ya empiecen a revisar con sus abogados lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se entienda que ya es ilegal, que es un fraude ese mecanismo de autoabasto que crearon, que es una especie de mercado clandestino, informal, ilegal”, refirió.

Asimismo, aseveró que se buscará con estas empresas de autoabasto un proceso de transición”, con el propósito de no perjudicar al pueblo, proteger a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y dar opciones a quienes “de manera consciente o o inconsciente actuaron al margen de la ley”.

" Vamos a empezar ya dentro de una semana, 15 días, vamos a empezar a hablar de este asunto, pero ya estoy llamando al diálogo", dijo.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias el mandatario mexicano manifestó que esta pidiendo a los accionistas de las empresas, responsables, gerentes, que empiecen a hacer consultas con sus abogados, nada más que sean abogados serios, que no les estén mintiendo, porque es cosa juzgada.

