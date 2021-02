AMLO busca erradicar los plantíos de amapola en Guerrero

El programa de bienestar “Sembrando vida” en la sierra de Guerrero será ampliado con el propósito de erradicar los cultivos de amapola y marihuana para sustituirlos por otras alternativas de siembra.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció lo anterior y dijo a los campesinos que hay que ir buscando opciones alternativas y es el momento. Hay condiciones ahora inmejorables para que se vayan sustituyendo esos cultivos por otros.

“Muchos lo hacen porque no tienen otra opción, porque no han tenido apoyo. Y también que se les proteja para que no se les obligue.”, aseveró AMLO.

Pide AMLO a campesinos de Guerrero ya no sembrar amapola

El presidente AMLO pide a campesinos de Guerrero no sembrar amapola

El mandatario no descartó que grupos delictivos insistirán en continuar con dichos sembradíos, sin embargo, advirtió que el Gobierno ya tiene conocimiento de los cultivos de cocaína en la sierra del estado e investigarán al respecto.

“Decirles para los que andan mal que ya sabemos que están ahí en Guerrero experimentando con el cultivo de coca y ya estamos investigando sobre esto. Encontramos un plantío de coca en Atoyac.”, apuntó.

Aunado a ello, mencionó que, de igual manera, los puertos del pacífico tendrán más control de la Secretaría de Marina (SEMAR) para evitar la introducción del químico Fentanilo, importado desde Asia, el cual lo calificó como “lo más dañino que puede haber”.

“Esta droga - Destruye, acaba con los jóvenes. Es lo más adictivo, lo más peligroso que puede haber.”, agregó.

Con este argumento, el presidente López Obrador refrendó su postura de atacar al fondo del problema, es decir, otorgar alternativas a las personas necesitadas (campesinos, jóvenes o gente humilde) antes de prohibir, perseguir o castigar para que puedan trabajar con honradez sin caer en ilícitos.

En su última gira por Guerrero el pasado 16 de enero, donde realizó una evaluación de dicho programa, López Obrador y lanzó la propuesta a los cultivadores a sembrar más árboles frutales.

Además, declaró estar consciente del gran número de campesinos y agricultores quienes no vieron otra opción que sembrar este tipo de drogas para poder alimentar a sus familias, sin embargo, aseguró que ya se ofrecen otras opciones.



“Este estado que merece todo nuestro apoyo por múltiples razones, primero, porque no se podría saber, ni escribir la historia de México sin la lucha de los guerrerenses. Estuvieron siempre a la vanguardia, gracias a ellos, el movimiento de Reforma se consuma la revolución. Un pueblo con mucha historia de lucha, por eso se debe atender y reconocer", aseveró.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, el programa “Sembrando Vida” es una iniciativa de la Secretaría del Bienestar que busca erradicar la pobreza rural y degradación ambiental mediante apoyos económicos para que campesinos y campesinas trabajen sus parcelas en proyectos agroforestales.

Inicia vacunación de adultos mayores contra Covid-19 en México. Síguenos en Instagram para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!