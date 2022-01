AMLO busca con Reforma Eléctrica que empresas no abusen de los consumidores

Aseguró que la luz no va aumentar en su administración

Durante la conferencia matutina de este lunes 31 de enero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con la Reforma Eléctrica el Gobierno que encabeza quiere dejar "resuelto" el hecho de que las empresas no abusen de los consumidores en el precio de la luz.

Con esto, refutó las versiones de la oposición respecto a que busque la aprobación de dicha reforma para un beneficio personal o de grupo, reiterando que el objetivo es beneficiar a los mexicanos para que no aumente el precio de la electricidad.

Precisamente en este mismo sentido, como te informamos en La Verdad Noticias, la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle culpó a Bimbo y Waltmart de desestabilizar el Sistema Eléctrico Nacional durante la plenaria de los Senadores de Morena.

"Luz no va aumentar mientras estemos en el Gobierno": AMLO.

Desde Palacio Nacional en "la mañanera" que se transmite en el canal de You Tube de Presidencia, AMLO dijo "Quiero decirle a la gente que es para beneficio de los consumidores, para beneficio del pueblo, es para que no aumente el precio de la luz, ese es un compromiso que nosotros estamos cumpliendo.

En el mismo sentido agregó que "Ya llevamos más de tres años y no aumenta el precio de la luz y no va aumentar mientras estemos en el Gobierno. Sin embargo queremos dejarlo resuelto hacia delante, en el sentido de que si no se fortalece la Comisión Federal de Electricidad, las empresas particulares que tienen como propósito fundamental el lucro, van a abusar de los consumidores, cómo lo están haciendo en España y como lo están haciendo en cualquier otra parte".

Finalmente, López Obrador reiteró que lo que buscaban los "neoliberales" era apoderarse del sector eléctrico y de hidrocarburos desapareciendo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (PEMEX).

¿Qué plantea la Reforma Eléctrica?

La reforma propuesta por el Gobierno Federal y que se plantea discutir en abril de este año propone principalmente que todas las actividades de la cadena de valor del sector eléctrico se cataloguen como "estratégicas" para la Nación, con lo cual la generación y comercialización volverían a ser responsabilidad exclusiva del sector público a través de la CFE.

Es tanto el interés del Gobierno Federal porque la reforma se apruebe que el mismo mandatario AMLO anunció que recorrerá el país para informar sobre la Reforma Eléctrica y no quepa duda de que es necesaria su aprobación.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.