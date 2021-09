El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una visita a Hermosillo, Sonora, donde supervisó las obras del Hospital General del Estado, allí se dio a conocer AMLO busca abatir con becas déficit de médicos y especialistas.

“De nueve mil estudiantes de especialidades ya pasamos a 20 mil y este año que viene vamos a incrementar 10 mil más: Vamos a pasar a 30 mil estudiantes de especialidad con sus becas para estudiar en México o el extranjero”, dijo.

Recordemos que el Presidente de México ya tiene un plan de apoyos para los mexicanos, por lo que si quieres saber más los apoyos del Gobierno Federal, conocidas como Becas AMLO puedes ingresar al enlace.

AMLO busca abatir con becas déficit de médicos

En su visita a Hermosillo, López Obrador aseguró que su Gobierno busca abatir el déficit de médicos generales y especialistas.

AMLO busca abatir con becas déficit de médicos por lo que dijo: “Lo que queremos es abatir ese déficit, la falta de médicos generales y de especialistas, porque podemos tener la infraestructura, los equipos de alta tecnología, pero si no tenemos el personal especializado no vamos a poder garantizar el derecho a la salud”.

Por lo que al continuar su diálogo dijo: “Por eso celebro mucho el que se esté inaugurando este hospital con esas características de atención a pacientes y al mismo tiempo un hospital-escuela, para la enseñanza”.

Agregando: “Vamos a seguir impulsando todo lo que tiene que ver con el derecho a la salud. Vamos a que no falte la infraestructura, que no falten los médicos, que no falten los medicamentos, en eso también hemos avanzado”.

Y es que AMLO en su anterior visita prometió hacer justicia en el caso de Cananea en Sonora, por lo que el 28 de septiembre estará con la tribu Yaqui como parte del Plan de Justicia y en octubre visitará Cananea.

El Presidente de México dijo también sobre el pueblo de Sonora: “El asesinato de más de 15 mil yaquis, la deportación para trabajar como esclavos en el Sureste, y mantuvieron su cultura, sus tradiciones, sus costumbres, su dignidad. Eso es Sonora. Por eso siempre vamos a estar con el pueblo de Sonora”.

Áreas del Hospital de Especialidades de Hermosillo Sonora

AMLO busca abatir con becas déficit de médicos y el nuevo hospital de Hermosillo contará con las siguientes áreas:

Hospitalización

Urgencias

Encamados (170 camas)

Unidad de quemados (8 camas)

Unidad de trasplantes

Quirófanos (9 unidades)

Medicina transfusional

Cuidados intensivos

Consulta externa

Consultorios (51 unidades)

Hemodiálisis

Quimioterapia

Laboratorio clínico

Imagenología

Farmacia y archivo clínico

Áreas de Enseñanza

El mandatario federal está comprometido con mejorar el sistema de salud de México, por ello fue anunciado que AMLO busca abatir con becas déficit de médicos y especialistas una meta que es necesaria para mejorar el servicio médico del país.

