AMLO avala debate entre “corcholatas” para conocer sus planteamientos

El presidente Andrés Manuel López Obrador vio con buenos ojos que los aspirantes a la Presidencia de la República en 2024 participen en un debate, como lo propone el senador morenista Ricardo Monreal Ávila.

A pregunta expresa, el titular del Ejecutivo federal dijo que sería una forma de conocer sus planteamientos, aunque les advirtió que deben tener cuidado, porque las autoridades electorales “andan muy estrictos”.

“Si ellos lo aceptan sí, no hay por qué negarse a que se den a conocer sus planteamientos, sólo tener cuidado de que no los vayan a acusar de actos anticipados de campaña, porque andan muy estrictos. Habría que verlo, pero si no está prohibido y lo pueden hacer que ejerzan su libertad”, comentó.