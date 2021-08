AMLO aseguró que Vicente Fox no iba a permitir que ganara la presidencia

Durante la conferencia de prensa matutina Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recordó una situación que sucedió con el ex presidente de México, Vicente Fox. El mandatario aseguró que fue víctima de un fraude electoral por parte del político.

El mandatario recordó lo que pasó en las elecciones presidenciales del año 2006, en las que él participó como candidato del PRD, pero recordó que hubo fraude, por lo que presentará una iniciativa de reforma en material electoral para no permitir los fraudes electorales.

Recordamos que el pasado año 2020, te compartimos en La Verdad Noticias que López Obrador aseguró que Fox cometió fraude para ganar la Presidencia de México, por lo que expresó en aquella mañanera que no se permitirán prácticas ilegales como el relleno de urnas.

AMLO recordó fraude electoral de Vicente Fox

López Obrador recuerda fraude electoral de Fox

Durante la conferencia de prensa, mencionó que no volverá a suceder lo del 88, ni lo del 94, 2000, ni lo del 2006, ni lo del 2013, pero expresó que en el 2000 sí hubo libertad como no se había visto en décadas, pues comentó: “Fox decidió que no iba a permitir que yo ganara la presidencia”.

Por otro lado, el mandatario mencionó que quien llega a la presidencia por primera vez tiene el apoyo de muchos, con el sacrificio de mucha gente a convertirse en presidente, se decide llevar a cabo un fraude, pues recordó lo que pasó en unas elecciones presidenciales anteriores.

Obrador indicó que el mismo Fox reconoció que participó en un fraude electoral de 2006, mencionó que utilizó el aparato del estado para llevar a cabo el fraude, pues se convirtió en un auténtico traidor a la democracia.

Por lo que presentará una iniciativa de reforma en materia electoral que abordará desde la organización de las elecciones, así como el papel del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Judicial del Poder Electoral para que se garantice la participación de los ciudadanos.

Cabe mencionar que fue durante la mañana del lunes 3 de julio cuando los resultados finales de las elecciones que arrojaron como ganador a Felipe Calderón, pero el margen de diferencial inicial daba una ventaja a Obrador.

Y es que, a pesar de los años transcurridos, Vicente Fox continúa hostigando a Obrador, pues a través de las redes sociales ha compartido contundentes declaraciones sobre el gobierno del mandatario.

¿Qué profesión tiene AMLO?

Obrador tiene una carrera política

El mandatario inició su carrera política para apoyar la candidatura del senador Carlos Pellicer por el estado de Tabasco. Por otro lado, fue tres veces candidato a la presidencia de la República en las elecciones de 2006, 2012 y 2018, pero en la tercera postulación logró la victoria.

Asumió el cargo como presidente de México el 1 de diciembre del 2018, desde entonces inició con la Cuarta Transformación para el país, por lo que a través de la conferencia matutina del presidente AMLO ha dado a conocer temas importantes.

