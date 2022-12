AMLO aseguró no tener miedo de ser encarcelado después de que concluya su mandato

Al expresar su solidaridad a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, luego de recibir una condena de seis años de prisión por actos de corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no tener miedo que eso intenten con él después de que concluya su mandato, como han expresado algunos de sus opositores, pues tiene la conciencia tranquila.

Dijo que si sus adversarios quieren encarcelarlo “ya saben dónde voy a estar”: leyendo y escribiendo.

“Que aquí se preparen también, que aquí voy a estar, no me voy a ir, para lo que voy a hacer cuando me jubile, que va a ser leer y escribir, pues también en la cárcel se puede leer y escribir”, indicó.

El político tabasqueño recalcó que lo largo de su carrera política ha enfrentado a sus adversarios y en varias ocasiones lo han querido encarcelar, haciendo referencia al proceso de desafuero que se emprendió en su contra en 2004.

“De lo que pueda pasarme a mí, ya me lo hicieron, no tengo nada de qué avergonzarme y estoy acostumbrado a enfrentar a mis adversarios, si quieren meterme a la cárcel cuando terminen, ya saben dónde voy a estar y se padece, se sufre cuando se va a la cárcel por un problema de conciencia, cuando uno hizo un mal. Yo creo que esa es la peor cárcel, pero cuando uno tiene su conciencia tranquila no importa, le diría yo que la cárcel a veces hasta protege”, señaló.

