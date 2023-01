AMLO asegura se está cerca de rescatar los 10 cuerpos de los mineros atrapados en El Pinabete

“Estamos cerca de rescatar los cuerpos”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el rescate de los 10 cuerpos de los mineros que quedaron atrapados en la mina de carbón El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, en agosto del año pasado.

En La Mañanera, celebrada en Palacio Nacional, el primer mandatario señaló que las labores de rescate para recuperar los 10 cuerpos van avanzando bastante bien, por lo que en los próximos días la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, presentará un reporte.

“Ya estamos, yo diría, que cerca de rescatar los cuerpos porque hemos estado trabajando, pero hoy tenemos el informe”, indicó.

A finales del año pasado, el político tabasqueño aseguró que el Gobierno Federal continuaría con el rescate de los cuerpos de los 10 trabajadores que quedaron atrapádos, luego de que el pozo de carbón El Pinabete colapsará, bajo nuevos métodos que llevarían "a mejores resultados".

"No vamos a dejar de trabajar en el rescate, no se va a parar el rescate, no se ha parado. Seguimos extrayendo agua de los pozos, seguimos trabajando allá. Y ahora se va a iniciar un procedimiento que están recomendando los técnicos para tener mejores resultados", dijo.

En ese momento, dijo que lo principal era rescatarlos y luego se pensaría en eregir un memorial en la zona de desastre.

"Primero rescatemos a los mineros, después ya hablaríamos del memorial", comentó.

