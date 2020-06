AMLO asegura que si EU le solicita prueba de Covid-19, se la hará sin problema

Este lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó durante su conferencia matutina que realizará un viaje a Estados Unidos para reunirse con el mandatario Donald Trump. López Obrador indicó que la razón del viaje será para celebrar la entrada en vigor de la nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Pese a que el tratado se pondrá en marcha a partir del 1 de julio, el mandatario mencionó que no tiene aún una fecha definida para el viaje, por lo que será este lunes que sostendrá una reunión con sus gabinete para concordar el viaje a la Casa Blanca en Washington.

AMLO viajará a Estados Unidos para reunirse con el presiente Donald Trump.

AMLO se haría la prueba de Covid-19

Desde Palacio Nacional, AMLO detalló que antes del viaje se someterá a unas pruebas médicas como la del Covid-19, medida implementada por Estados Unidos para poder ingresar a su territorio.

López Obrador aseguró que si en su visita le piden hacerse la prueba para descartar el SARS-CoV2 se la realizará sin problema, porque, señaló, no tiene nada que ocultar al respecto. Asimismo, recordó que según las recomendaciones del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, la población debe realizarse la prueba del coronavirus cuando se tenga dolor de cabeza, tos seca, calentura y dolor de cuerpo.

Avanzamos en el propósito de desterrar de nuestro país la corrupción. Conferencia matutina. https://t.co/vXXcj9KsZK — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 29, 2020

Tras ser cuestionado sobre si le solicitan los resultados de la prueba el momento de ingresar al territorio estadounidense, el mandatario aseguró que no tiene conveniente con practicarse la prueba.

“No sé si me lo pidan, no adelantemos vísperas, si ya lo piden vamos a ver qué hacemos, ya entonces resolvemos, vamos a analizarlo. No tengo yo ningún problema de actuar con humildad”, aseguró López Obrador.

¿Cuántas pruebas se ha hecho AMLO?

Luego que seis funcionario del gobierno federal dieron positivo al Covid-19 subsecretario de Salud explicó que existen varios criterios para evaluar si es o no necesario estudiar la lista de contactos de las personas que han dado positivo al coronavirus.

AMLO asegura que si EU le solicita prueba de Covid-19

Dentro los criterio está que: el funcionario tiene que ser identificado como en el sistema de casos contacto; se realiza un caso positivo y luego a los contactos; se entrevista al caso positivo y luego a los contactos; se evalúa la duración del contacto si es relevante, por ejemplo, una hora o más.

El funcionario de Salud dijo que debido a los criterios ni el presidente de México, ni el secretario de Salud, Jorge Alcocer, ni él han estado dentro de un sistema de contacto, por lo tanto, no han tenido la necesidad de realizarse la prueba.

Esta semana fue difícil, pero es más poderosa la voluntad de los mexicanos para salir adelante. No perdamos la fe, venceremos. pic.twitter.com/3ND373S64D — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 27, 2020

Te puede interesar:Arturo Herrera da positivo a COVID-19; estuvo con AMLO el lunes

¿AMLO es inmune al coronavirus?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tiene 66 años de edad y padece hipertensión arterial por lo que considerado como parte de la población vulnerable, sin embargo, hasta el momento no se han infectado de coronavirus pese a que estuvo cerca de los funcionarios Arturo Herrera Gutiérrez y Zoé Robledo a tan solo dos días que resultaran positivos al Covid-19.