AMLO asegura que se están agotando los "cachitos" del avión presidencial

AMLO asegura que se están agotando los "cachitos" para la rifa del avión

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Presidente de México, hizo un llamado a todos los mexicanos para sumarse y comprar uno de los “cachitos” para la rifa del avión presidencial, además de que aseguró que en algunos lugares de México ya se están agotando.

AMLO remarcó que su gobierno es austero, un Gobierno Republicano, a diferencia de administraciones anteriores, donde esperaban que un “faraón” le heredara a otro el polémico avión presidencial.

¡Ya tengo mis cachitos!



Esta es una acción por la beneficencia pública. Es un orgullo poder contribuir a la salud de nuestro país.



Nunca olvidaremos que si llegamos a este momento es porque alguien compró un avión multimillonario, impagable e insostenible. Eso no se nos olvida. pic.twitter.com/X6jtFw5PoP — Martha Lucía Mícher Camarena (@MaluMicher) March 12, 2020

"Termino invitándoles a que participen, ayuden, cooperen, comprando boletos para el avión, su cachito, hay unos muy enojados, los entiendo, es que compraron un avión muy grande, le heredó un faraón un avión a otro faraón, en la época de los faraones, entonces ahora que se está rifando el avión querían otro faraón pero resultó un Gobierno republicano, austero", dijo.

El mandatario informó que los cachitos se están agotando en algunas partes del país, sin embargo aclaró que esto se debe a que el 18 de marzo hay un sorteo de la Lotería Nacional, por lo que luego de esta fecha comenzará la distribución plena de los boletos para la rifa.

“Nos están hablando de que ya no hay en algunos lugares, ya van a llegar, van a estar en todos los sitios".

AMLO reclamó a los legisladores del PAN

Además, reiteró su condena a los diputados de Acción Nacional (PAN) por no brindar respaldo a su propuesta de que los programas sociales, como las pensiones y becas, se incluyeran en la Constitución.

AMLO fue el primero en adquirir un "cachito" para la rifa

"No votaron los del PAN para que se elevara a rango constitucional la pensión a adultos mayores, a niñas, niños con discapacidad, no votaron a favor de las becas para estudiantes de familias pobres, no votaron para que la salud sea gratuita, la atención médica, medicamentos y tampoco quieren cooperar en la rifa", indicó AMLO.

También aclaró que la rifa del avión presidencial es una cooperación para la compra de equipos médicos que se destinarán a hospitales donde se atiende de manera gratuita a la población que más lo necesite.

También te puede interesar: Venta de "cachitos" para la rifa del avión presidencial inicia formalmente