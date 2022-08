AMLO asegura que no tiene miedo “me siento muy seguro en todo México”

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que él no tiene nada que temer, pues se siente muy seguro en todo México pese a los actos violentos que se han registrado en los últimos días en el norte del país.

Cabe indicar que las palabras del mandatario se dan luego de su visita a Baja California, donde varias ciudades, junto con otros estados del país, han sido víctimas de ataques y narcobloqueos por parte de grupos criminales.

Fue durante su conferencia de prensa, emitida en las instalaciones de la Zona Militar número 2 de Tijuana, que el mandatario señaló que no reforzó su seguridad tras su visita al estado pues no tiene escoltas ni carros blindados.

AMLO aseguró que viajó a Tijuana con la misma seguridad de siempre

Aseguró que viajó a la entidad con la misma seguridad de siempre

Tras su visita a Baja California algunos periodistas cuestionaron al presidente sobre su equipo de seguridad, pero él aseguró que viajó tal como lo ha hecho desde hace años.

“Presidente, lo vimos con más seguridad hoy en Tijuana que en otras ocasiones, ¿Es por los hechos del viernes?” se le preguntó.

Ante tales cuestionamientos el presidente indicó: “No, no, no tuve seguridad. Llegué al mismo hotel que llego desde hace 20 años, no voy a decir cual; pero llegué al mismo hotel, sin seguridad, no traigo escoltas, no traigo carro blindado. No tengo nada que temer, me siento muy seguro en Baja California y en todo México”, declaró.

Cabe indicar que el presidente también aprovechó la oportunidad para reclamarle al gobierno de EE.UU. que haya emitido alertas de seguridad en México.

