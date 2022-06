AMLO asegura que no saludaría a Felipe Calderon, ni a Salinas: “me afectaría”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como AMLO, informó que no saludaría a los ex presidentes Felipe Calderon ni a Salinas, pues aunque aseguró que no son sus enemigos, saludarlos sí lo afectaría políticamente.

"No son mis enemigos, sólo son adversarios, pero si me los encuentro es probable que no los salude ya que me afectaría políticamente. En cambio, no tengo ningún problema en saludar a la mamá del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, María Consuelo Loera Pérez”, indicó el mandatario.

Durante su conferencia de prensa de este jueves 2 de junio el mandatario señaló que no saludaría a los ex presidentes, pero sí a la mamá del Chapo, pues a diferencia de ellos, Consuelo Loera no ha cometido ningún delito.

Consuelo Loera no es adversaria del presidente, Calderon y Salinas sí

Aseguró que ambos ex presidentes son sus adversarios

“Es distinto completamente, es muy distinto. O sea, un familiar de un delincuente, si no está enjuiciado, si es una señora mayor, una madre, merece todo el respeto. En la tradición de justicia mexicana, cuando alguien está en la cárcel y muere su madre, se le puede permitir ir al velorio; esas son cosas mayores, las mamás, los hijos, eso no lo van a entender nunca y además no crean que estoy muy preocupado de que lo asimilen los conservadores” indicó el presidente.

El mandatario aseguró que él está tranquilo, que no tiene ningún problema en saludar a la mamá de Joaquín Guzmán Loera, pues ella no es una criminal, sin embargo, reiteró que no saludaría a Calderon ni a Salinas que son sus adversarios.

¿Cuánto lleva gobernando AMLO?

Su mandato termina en 2024

El presidente AMLO tomó posesión del cargo el 1 de diciembre del 2018, tras ganar las elecciones presidenciales del 1 de julio del mismo año, por lo que lleva gobernando poco más de 3 años. Ahora tras recibir el apoyo de la ciudadanía en la consulta de Revocación de Mandato, el presidente deberá permanecer en el poder hasta que se termine su mandato, es decir hasta el 2024.

