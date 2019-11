AMLO asegura que no presionó a nadie por el comentario que un piloto hizo

Este jueves el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que ni él ni su gobierno solicitaron cuentas al capitán Rafael Bolio Cuevas, piloto de Aeroméxico, por el hecho que le pidiera conservar la construcción de Texcoco.

Inclusive AMLO dijo que el piloto Rafael Bolio Cuevas “fue muy respetuoso y ejerció su derecho a disentir, esa es la democracia: respetarnos; más que la palabra tolerancia, me complace hablar de respeto”.

Por ello es que ve de mal gusto el hecho que se diga que fue su gobierno quien pidió a la empresa rendir cuentas, por ello enfatizó que “nosotros no hacemos eso, no somos iguales a los de los gobiernos anteriores, no somos autoritarios”.

Recordemos un poco lo que ocurrió aquel 8 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, abordó un vuelo comercial de la empresa Aeroméxico y antes de despegar el piloto Rafael Bolio Cuevas habló por el altavoz donde dio una bienvenida al Presidente que se encontraba con en el vuelo y que durante el viaje se pudiera sentir agusto.

El piloto Rafael Bolio Cuevas.

Sin embargo, aprovechando la ocasión mencionó “Ojalá lo podamos convencer del aeropuerto de Texcoco, si no es posible pues ni modo, verdad”.

Ahora bien, la empresa Aeroméxico mediante un comunicado dijo que ha solicitado al capitán del vuelo AM533, donde viajó el presidente, un informe para cotejar lo que pasó. Esto se debe a que el reglamento de trabajo de Aeroméxico tiene una prohibición donde los pilotos pueden comportarse de tal manera que se perjudique el servicio o el prestigio de la empresa.

Ante aquello, AMLO recriminó que ahora que la aerolínea ha citado al piloto Bolio que os malquerientes hagan creer que fue él o su gobierno quienes han solicitado este reporte. Puesto que su gobierno se a caracterizado por permitir la libre expresión de todos independientemente quien sea.