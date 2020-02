AMLO asegura que no le pasaron "charola" a los empresarios

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que en la reunión del pasado miércoles en el Palacio Nacional, no se les exigió a los empresarios que aportaran para el sorteo del 15 de septiembre, destinado para poder equipar hospitales públicos.

También reiteró que no se dará a conocer la lista completa de los invitados a la cena, en la que dieron tamales de chipilín, y tampoco el monto de sus aportaciones.

"Ellos saben qué se trató; o que les pregunten si hubo una insinuación para que fuese a foriori. No, no, incluso hasta lo subrayé eso... esto es totalmente de buena fe, no es obligatorio, es voluntario, y yo les agradezco mucho porque asistieron y aportaron", dijo AMLO.