AMLO asegura que “no debemos pelearnos con Estados Unidos”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), indicó “no debemos pelearnos con Estados Unidos”, además alentó a siempre mantener relaciones de cooperación, respeto y amistad con otras naciones.

Las palabras del mandatario se dan en el marco de las consultas promovidas por Estados Unidos y Canadá en el marco del T-MEC, por afectaciones a la competencia en el sector energético.

“Desde luego, procurar resolver de manera pacífica y mediante el diálogo todas las diferencias, no pelearnos con el gobierno de Estados Unidos”, señaló.

El presidente instó al diálogo para evitar conflictos

El presidente aseguró que se debe mantener una buena relación con EE.UU.

El presidente invitó a la ciudadanía a siempre estar abierta al diálogo para así evitar conflictos, además aseguró que la frase atribuida a Porfírio Diza “ya no aplica”.

“Yo le he expresado al presidente Biden que ya no aplica aquella frase atribuida a Porfirio Díaz según la cual pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Le he dicho al presidente Biden que ahora podemos decir: Bendito México tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos, y eso tiene que ver con el desarrollo de esta región”, indicó.

El mandatario recortó en el 1943, con el programa Braceros, Estados Unidos legalizó la entrada de trabajadores mexicanos, lo cual asegura se logró gracias a que el presidente estadounidense de aquel entonces, Franklin Delano Roosvelt, enfrentó con “talento” y “capacidad” el crack económico de los años 30, para poder “reactivar la economía, crear empleos y devolverle la confianza a su pueblo”.

Además explicó que entre México y Estados Unidos existe una relación de cooperación, amistad y solidaridad, la cual espera se siga manteniendo.

¿Cuánto lleva gobernando AMLO?

El mandato de López Obrador finaliza en 2024

El presidente AMLO tomó posesión del cargo el 1 de diciembre del 2018, tras ganar las elecciones presidenciales del 1 de julio del mismo año, por lo que lleva gobernando 3 años y medio. Ahora tras recibir el apoyo de la ciudadanía en la consulta de Revocación de Mandato, el presidente deberá permanecer en el poder hasta que se termine su mandato, es decir hasta el 2024.

