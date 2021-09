AMLO asegura que ningún expresidente va a ser perseguido por razones políticas

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este viernes 17 de septiembre que ningún expresidente de México será perseguido por cuestiones políticas, aunque saquearon “muchísimo durante el periodo neoliberal”.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que el sexenio del expresidente Carlos Salinas de Gortari fue el de mayor corrupción y en el que se profundizó más la desigualdad económica y social.

Desde Palacio Nacional, indicó que desde que llegaron los españoles en la Conquista, empezó el saqueo con el tesoro de Moctezuma, “que se lo repartieron y le tocó más a los jefes de la invasión”.

En el caso del juicio a expresidentes de México, López Obrador indicó que solo si existían expedientes y lo aprobaba la gente en una consulta podría realizarse. “En mi opinión se podía llevar a cabo el juicio contra los expresidentes”, indicó.

AMLO no irá tras expresidentes

Durante su conferencia de este viernes, el mandatario refirió que ningún expresidente de México será perseguido por cuestiones políticas, pues señaló que no les deben convertir en víctimas, luego del saqueo.

“No es mi fuerte la venganza, ningún ex presidente de México será perseguido por cuestiones políticas, no necesitamos de eso”, aseguró López Obrador.

“Yo considero que no debemos convertirlos en víctimas, porque es el colmo, después de todo lo que hicieron, que no aceptan, que no reconocen, que no actúan con autocrítica, con humildad de todo el daño que causaron”, agregó.

Agregó, que para ganar legitimidad, el expresidente Carlos Salinas de Gortari metió a la cárcel a Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, quien fuera líder petrolero.

¿Habrá juicio a expresidentes de México?

Expresidentes de México.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, el pasado 1 de agosto se llevó a cabo una Consulta Popular para conocer si se llevaba a cabo o no el juicio contra exmandatarios. Sin embargo, el pasado 13 de septiembre el presidente reconoció que los ciudadanos decidieron no participar en dicha consulta.

Tras los resultados de la Consulta Popular, AMLO aclaró que será decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Poder Judicial iniciar o no un proceso en contra de los expresidentes.

