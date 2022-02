AMLO asegura que medios manipularon frase "Ya no puedo más"

Nuevamente aseguró que sus adversarios sostienen una campaña en su contra.

Durante la conferencia matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que los medios de comunicación manipularon su frase de “ya no puedo más“, la cual realizó durante el recorrido con la prensa en Palacio Nacional la semana pasada.

Al respecto, comentó que no sólo los medios de comunicación sino que los grupos de "conservadores" están utilizando cualquier cosa para afectar a su Gobierno.

Recordemos que ya previamente te habíamos informado aquí en La Verdad Noticias que el mandatario había expresado su molestia por la supuesta manipulación de los medios, lo cual lo comentó el pasado fin de semana durante su gira en Nayarit.

"Es parte de la manipulación que estamos padeciendo": AMLO.

Fue en la "mañanera" que se transmitió a través de el canal oficial de You Tube de Presidencia que López Obrador comentó, "Es parte de la manipulación que estamos padeciendo en general, es un momento, un tiempo decadente, en el manejo informativo, no solo en este caso sino en todo, en el manejo por ejemplo e la intervención de Rusia. a Ucrania hay pero mentiras al por mayor, notas falsas, imágenes falsas, es una vergüenza".

En este mismo sentido, el ejecutivo federal agregó, "Pero no solo es un fenómeno de México, sino mundial. Aquí, como estamos llevando a cabo un proceso de transformación, nuestros adversarios los conservadores están desquiciados, de veras buscando todo para afectarnos, afortunadamente pues no han podido y se enojan más".

Finalmente explicó el contexto de su comentario a la par de que reiteró que en 2024, al terminar su sexenio, se retirará de la política.

"Lo qué pasó en el recorrido es que yo manifesté lo que he venido diciendo de tiempo atrás, aquí lo hemos dicho no se cuantas veces, soy maderista, partidario de la no reelección, que voy a terminar si así lo decide el pueblo de México mi mandato; me voy a retirar, que voy a jubilarme y no voy a tener participación política en nada, que ya cierro mi ciclo, so fue lo que dije, pero interpretaron de que ya estaba cansado, de que ya no podía yo”.

¿Cuándo termina AMLO su mandato?

El presidente López Obrador concluirá su mandato a finales del 2024, esto en el caso de que el próximo 10 de abril la ciudadanía no decida que concluya su Gobierno ya que como debemos recordar se realizará la consulta de Revocación de Mandato.

Al respecto, el presidente ha comentado que se siente bastante seguro de que concluirá su mandato hasta el 2024, aunque dependerá de "lo que diga el pueblo de México".

