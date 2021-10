AMLO asegura que lo de Dos Bocas es "disputa entre sindicatos"

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que los trabajadores de Dos Bocas que hoy fueron presas de los antimotines tienen sueldos justos, ¡aquí te damos los detalles!

En La Verdad Noticias te contamos que fue este 13 de octubre que los obreros fueron reprimidos por la policía del estado de Tabasco durante el paro que sostienen a las afueras de una de las puertas de la refinería.

Anteriormente te contamos que trabajadores de ICA Fluor están heridos; sin embargo, ahora te diremos que dijo el Presidente de México al respecto, ¡no podrás creerlo!

AMLO habla sobre el enfrentamiento en Dos Bocas

López Obrador. Foto: politica.expansion.mx

Según Andrés Manuel López Obrador los desafortunados hechos que se dieron contra los obreros en la refinería de Tabasco se deben a que los líderes sindicales se están peleando por los contratos, comentó que no mencionará los nombres de los sindicatos porque no tiene caso hacerlos, pero sí enfatizó que ellos saben o que si no sabían, pues, él ya lo está diciendo y está informado de todo, por ello pidió:

“...que se porten bien…”

Además, aseguró que a los trabajadores no se les está pagando mal, pues comentó:

“...tienen todas sus prestaciones y tienen sus sueldos justos.”

¿Es el segundo paro de los trabajadores?

Dos Bocas. Foto: aristeguinoticias.com

Aunque el mandatario mexicano insiste en que todo es sindical, la realidad es que durante la represión ocurrió una balacera que por el momento se sabe dejó a tres obreros heridos gravemente, pero eso no es todo, esta inconformidad hizo que se levantaron en paro 5 mil empleados, quienes exigen que se les brinden mejores condiciones laborales como:

Prestaciones

Equipos de protección

Mayor seguridad

Pago de horas extras

Mejor salario

Estas razones son las mismas que los hicieron irse a paro en febrero de este 2021, y ahora nuevamente han dejado su trabajo para exigirlas, lamentablemente ahora, ¡hay heridos!

Con información de proceso.com.mx