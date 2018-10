AMLO asegura que la consulta del NAIM "va muy bien e irá mejor"

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente electo de México, aseguro que el primer día de la consulta ciudadana sobre el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) fue positiva, y que seguirá yéndole muy bien.

López Obrador aseguró que la gente está animada y el ejercicio de opinión “va muy bien e irá mejor, nada más que los corruptos no quieren la consulta”, señaló la noche del jueves en entrevista, tras una reunión en la casa de transición.

Esta mañana, al acudir a votar en Tlalpan, aseguró que cualquiera que sea el resultado de la consulta, será respetado por los empresarios.

“De ellos lo que he sabido, incluso unos me lo han mandado a decir, de que no hay ningún problema, que van a ser respetuosos de lo que decidan los ciudadanos”, comentó.