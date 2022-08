AMLO asegura que hay "propaganda negra" contra su gobierno ante ola de violencia

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que existe una “propaganda negra” por parte de los opositores y que la cobertura de los bloqueos carreteros, la quema de vehículos y violencia en el norte del país parece que “está como montada”.

De igual forma el mandatario pidió a los mexicano que no se dejen manipular por la “propaganda negra”, por las campañas de mentira y por el amarillismo que existe en algunos medios de comunicación que asegura forman parte de la oposición.

“Decirle a la gente, vamos bien, no se dejen manipular, es evidente, yo no sé si haya conexión o mano negra, si se haya instrumentado esto, si se haya articulado, de lo que no tengo duda es de que nuestros opositores, los conservadores corruptos, sí ayudan en la propaganda negra.

AMLO aseguró que su Gobierno trabaja por la seguridad de los mexicano

El mandatario aseguró que existe una "propaganda negra"

Fue durante su conferencia de prensa de este lunes 15 de agosto que el presidente indicó a los ciudadanos que “no hay que temer”, pues aseguró que su gobierno ya está trabajando por la seguridad del pueblo.

“El señor (Gustavo) de Hoyos que está en Tijuana, que fue de la Coparmex, es un promotor de todo esto y así otros, pero no hay nada que temer, estamos nosotros trabajando y cuidando al pueblo y también porque es bastante la propaganda y hay que atajarla, la propaganda negra, las campañas de calumnia, el amarillismo. Hay que atajarlo, no dejar que corra y hay que informar", expresó.

Indicó que las alertas de seguridad que ha emitido Estados Unidos para que los ciudadanos no lleguen al territorio mexicano es resultado de esta “propaganda negra”

“Me estás diciendo ahora que en Sonora se difunde de que en Estados Unidos están advirtiendo de que no se venga por la violencia. Está como montado, es propagandístico”, indicó.

