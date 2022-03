AMLO asegura que INE viola la Constitución al no promover Revocación de Mandato

Aseguró que el INE está en contra de la democracia

Durante la conferencia matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió nuevamente contra el Instituto Nacional Electoral (INE) asegurando que busca que la población no participe en la Revocación de Mandato.

En este sentido resaltó que el INE viola la Constitución y actúa de forma antidemocrática al no promover la consulta de Revocación de Mandato.

Ante esto, previamente como te habíamos informado en La Verdad Noticias, el presidente consejero del Instituto Electoral, Lorenzo Córdova pidió respetar las leyes del proceso de Revocación de Mandato, lo que incluye precisamente la veda electoral que algunos actores políticos, incluyendo a los miembros de Morena no han acatado.

"El INE está en contra de la democracia":AMLO.

En la "mañanera" que fue transmitida en el canal de You Tube de Presidencia, el mandatario mexicano dijo, "El INE, con todo respeto y sin el ánimo de polemizar, está actuando de manera antidemocrática y están violando a Constitución en la letra y en el espíritu, porque no quieren que se sepa de que va a haber una consulta, un ejercicio democrático es una paradoja".

En el mismo sentido agregó que, "Un instituto que debe promover la democracia, está en contra de la democracia, no quiere que nadie se entere para que nadie participe, que es lo que desea el bloque reaccionario y conservador. Ellos están tomando partido, no están actuando como demócratas ni como auténticos jueces, es realmente lamentable y muy cínico, porque ni los medios de información, nada, no hablan".

Al respecto, López Obrador destacó que el ejercicio revocatorio “es un hecho inédito” en donde se reafirma que la soberanía dimana del pueblo, y acusó. los medios de comunicación de promover lo que denominó un “golpismo mediático”.

¿Cuándo va ser la Revocación de Mandato?

La consulta de Revocación de Mandato se encuentra programada para realizarse este próximo domingo 10 de abril, para ello el INE colocará casillas en todos los estados de la República y contarán con la totalidad de boletas para el padrón electoral.

Sí bien, esta consulta esta proyectada para ser una herramienta para democrática para la ciudadanía, algunos escritores e investigadores mexicanos como Francisco Martín han dicho que la consulta es solamente una "trampa populista", por lo que pidió no acudir a las urnas.

