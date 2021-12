AMLO asegura que INE sí tiene dinero para realizar la consulta de revocación

El presidente AMLO ha asegurado que el INE sí tiene los fondos necesarios para llevar a cabo la consulta ciudadana de la revocación del mandato, asegurando que el tema presupuestal es “secundario”.

Las declaraciones del presidente se dan luego que el Instituto Nacional Electoral informó que decidió aplazar la consulta por falta de presupuesto, aunque el presidente afirmó que el dinero otorgado al órgano electoral, de 13 mil millones de pesos, sí contempla recursos para la realización de consultas.

Fue durante su conferencia de prensa, llevada a cabo en el Palacio Nacional este lunes 20 de noviembre, que el mandatario reveló que la consulta de revocación de mandato debe organizarse y ser un precedente para la democracia participativa, aunque se instalen solo 10 mil o 30 mil casillas de las 160 mil previstas.

“Estamos ante esta situación tan lamentable de que un órgano electoral que debería de promover la democracia se ha dedicado a obstaculizarla, incluso sin respetar el mandato constitucional en la esencia, en el espíritu, lo demás es secundario, de que si se tiene presupuesto o no se tiene presupuesto. Aquí lo fundamental es que la Constitución obliga a que si se cumplen requisitos que establece la ley se tiene que llevar a cabo una consulta para hacer realidad el método de la revocación del mandato”.

AMLO reveló que INE sí tiene presupuesto

El presidente aseguró que sí se contemplaron las consultas en el presupuesto

El presidente indicó que aún sin reducir sus sueldos o las prestaciones el Instituto Nacional Electoral cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo las elecciones y consulta, pues asegura que en el presupuesto que le fue otorgado se contemplaron estas acciones, pero no con la misma cantidad de dinero que ellos han solicitado.

“Bueno con esos recursos y aunque dijeran no vamos a poder instalar 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil casillas, nos alcanza nada más para instalar 10 mil, 20 mil, 30 mil, pero cumplir con el mandato constitucional, no puede ser que esgrimiendo que no tienen presupuesto no quieran hacer la consulta”, acusó.

Además el mandatario reprochó que el titular del órgano electoral, Lorenzo Córdova, y los consejos electorales, tengan altos sueldos y prestaciones, dinero que se podía ahorrar e invertir en las consultas ciudadanas.

¿Cuántas firmas se necesitan para solicitar la revocatoria del mandato?

El Instituto electoral quiere aplazar la consulta

La revocación del mandato se llevaría a cabo si obtiene la mitad más uno de los votos ciudadanos que participen en la convocatoria, siempre y cuando el número de sufragios no sea inferior al cuarenta por ciento (40%) de la votación total válida registrada el día en que se eligió al mandatario.

El presidente AMLO ha apoyado fuertemente la consulta ciudadana de revocación del mandato, mientras que el INE ha decidido posponerla por falta de presupuesto.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!