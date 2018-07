AMLO asegura la idea es vender el avión presidencial, no perder dinero.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), virtual presidente electo, aseguró que su equipo ya inició acercamientos con la empresa aeronáutica Boeing, con la finalidad de llegar a un trato que benefice a todos, vendiendo el avión presidencial 787-8, bautizado como "José María Morelos y Pavón”, sin que su gobierno pierda dinero.

En conferencia de prensa, donde reiteró la eliminación de la pensión para expresidentes y estableció su agenda legislativa de reformas, AMLO señaló que la idea referente a la aeronave es venderla y que no se pierda dinero, debido a la deuda que el actual gobierno federal tiene por su compra.

"Se está buscando una relación con la Boeing para lo del avión presidencial. La idea es venderlo, no perder dinero, que se venda en lo que vale, pero no me voy a subir a ese avión”, dijo el candidato de Morena.