AMLO asegura al pueblo de México que la burocracia dorada se acabó

AMLO asegura a México que la burocracia dorada se acabó

Este fin de semana el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) visitó el municipio de Chilapa de Álvarez en Guerrero donde dio un poderoso mensaje a los consejeros electorales, quienes ahora se encuentran furiosos por el hecho de que sus salarios han disminuidos.

Frente a los pobladores de Chilapa de Álvarez, AMLO señaló que en su gobierno no existirá más la burocracia dorada ya que está va para afuera, por ello es que los altos salarios para los consejeros de Instituto Nacional Electoral (INE) ya no existen.

AMLO promete acabar con los moches pese a bloqueos

Todo lo contrario, el Presidente López Obrador enfatizó que su Gobierno se enfoca en incrementar los salarios a “los de abajo” ya que es un acto de justicia laboral.

“Ahí se están quejando algunos, estaban mal acostumbrados, los del INE ganaban 200, 300 mil pesos mensuales. Ya eso se terminó”, señaló AMLO.

En Chilapa, Guerrero, continuamos el diálogo con los pueblos indígenas. Llamamos a que se organicen para hacer caminos de concreto, como en Oaxaca. Nos comprometimos a poner orden en el hospital y a seguir trabajando en conocer la verdad sobre Ayotzinapa.https://t.co/D11zftqx7q pic.twitter.com/kg53KakpJg — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 23, 2019

Así, el mandatario federal dijo que aunque no les parezca dicha manera de realizar las cosas se ha acabado “aquella burocracia dorada va para afuera. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Todo lo que estamos ahorrando es para el pueblo”.

En Guerrero, AMLO pidió dejar de un lado la grilla así como dejar de buscar la manera de que acomodarse o “colar” en algún cargo y dejen a un lado al pueblo. Para el Presidente ese tipo de políticos no sirve “El que no le tiene amor al pueblo no sirve para nada y se va a ir a la historia, pero al basurero de la historia. Por eso tenemos que organizarnos bien con ustedes”.

AMLO reconoce errores

Errores y desorganización en la implementación de la entrega del fertilizante gratuito fueron reconocidos por el propio Presidente, pues señaló que se han hecho bloqueos donde más se necesitaba eran los lugares donde paraban los tráileres. AMLO declaró que estas malas acciones se dieron para que el fertilizante no pudiera ser entregado, pero aseguró que todo aquello va a cambiar.

El hecho que se intentara impedir que los fertilizantes llegara de manera gratuita hasta los agricultores refleja la molestia de quienes ya no podrán conseguir moche de los programas del Gobierno. “Están cambiando las reglas. Y ya cambiaron, ya no va a ser lo mismo”, dijo.

El Presidente aprende de los errores

“Vamos a llevar a cabo es una supervisión para que le llegue a todos el fertilizante de manera gratuita. Y todos, volvemos a lo mismo, tenemos que ayudar”, pero el AMLO señaló que para que esto puede funcionar no debe haber nada de “Voy a bloquear un tráiler con fertilizante porque no quiero que llegue el fertilizante”, ya que eso solamente es una maldad que ya no se puede permitir.

De hecho en su búsqueda para que este programa llegue a más localidades, AMLO prometió desde Chilapa de Álvarez que el programa será replicado en los estados de Puebla y Tlaxcala.