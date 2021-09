AMLO arremetió contra Lilly Téllez, asegura que es ¿más hipócrita?

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ha caracterizado por causar división en México, para él, están los que lo apoyan y los que están en su contra, en pocas palabras “liberales contra conservadores” y bajo esta idea, criticó duramente la firma de Lilly Téllez con Vox.

AMLO vs Lilly Téllez: “no hay justo medio”

Obrador y Lilly. Foto: eluniversal.com.mx

Andrés Manuel López Obrador tiene claro que la posición de la senadora por Sonora es contundente, se ha arrepentido de apoyar la Cuarta Transformación, pues, decidió unirse al partido español Vox al firmar “Carta Madrid”.

Además, aseguró que existen los “moderados” quienes, son todavía más conservadores, más hipócritas y despiertos, de ahí que no sean tan francos, pero que al final terminan siendo lo mismo, y él, no ve la diferencia, de ahí que criticó a Lilly Téllez, cuando ella dijo que no quiere seguir equivocándose, esto respecto al apoyó que le mostró al mandatario al comienzo y luego a Abascal, y que ahora quiere estar en el centro, ante esto dijo:

“...en épocas de transformación no hay justo medio, son tiempos de definiciones.”

¿Lilly Téllez ya tiene un bando?

Lilly. Foto: politica.expansion.mx

La senadora por Sonora ha dicho que quiere estar en un punto medio, pero, López Obrador, aseguró que en la Cuarta Transdormación solo hay dos bandos, estas fueron sus palabas:

“Entonces, sí son dos agrupamientos, no hay más: liberales y conservadores.”

Derivado de esto, es que la senadora es considerada por él como otra conversadora más y por ende uno de sus adversarios.

