AMLO arremete contra el INE; "es costosísimo y no garantiza elecciones libres"

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el Instituto Nacional Electoral (INE) al señalar que es un organismo "costosísimo" y a pesar de ello "no garantiza elecciones limpias"; por esta razón anunció que se revisará el presupuesto asignado a este y demás organismos autónomos "que ni las personas saben que existen".

El INE no garantiza elecciones limpias: AMLO

"El INE, es el aparato de organización de elecciones más caro del mundo y nunca garantizaron elecciones limpias y libres, triunfamos porque fue una ola, era imposible de hacer un fraude pero en las anteriores elecciones lo permitió el INE”, recalcó AMLO.

Debido a los antecedentes del Instituto, López Obrador indicó que en el 2021 estará pendiente de que no exista fraude electoral.

“Me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades, ya sé que existe el INE, no me voy a involucrar en eso, nada más que estoy obligado a denunciar si hay intentos de fraude, como cualquier ciudadano”, reiteró.

Exhibirá a los organismos costosos

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente reiteró que las administraciones pasadas crearon organismos "para todo" pero únicamente sirven para simular y realizar gastos excesivos a pesar de que su gobierno impulsa la austeridad en el poder.

“Tenemos que actuar con austeridad no puede haber excesos, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Esto de los organismos fue un abuso, pura pantalla pura simulación. Crearon organismos para todo. Vamos dar a conocer cuántos organismos crearon y cuánto cuesta. Muchos ni los conoce la gente.

"Imagínense cuántos nos vamos a ahorrar, pero vamos a irlo haciendo poco a poco, para que se vaya informando a la gente. Tiene que haber debate porque si no saldrán a decir que no vamos a proteger a los que padecen discriminación, a los niños, discapacitados, adultos mayores”, mencionó el mandatario federal.

También señaló a la Comisión Reguladora de Energía

Además del INE, López Obrador mencionó que la Comisión Reguladora de Energía también representa un gasto excesivo con 500 servidores públicos, además de "cinco o seis directivos con salarios de 120 mil pesos".

"Estos organismos en materia energética era un sector paralelo al gobierno. ¿Qué pasó con la reforma energética? ¿Ayudaron estos organismos para que aumentara la producción para que se limitara la corrupción en Pemex? Pues no. Además ya no cumplen con una función porque la gente votó por un cambio y ya no se van a seguir entregando bienes nacionales a particulares”, señaló.

Sobre el caso del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, se designará a una mujer indígena porque no ha habido sector más discriminado que los pueblos originarios. Sin embargo, reiteró que sus funciones podrían ser absorbidas por la subsecretraría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.