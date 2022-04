AMLO arremete contra Francisco Martín Moreno por “clasista”

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió al escritor Francisco Martín Moreno por asegurar que solo lo apoyan “analfabetas”. Hecho que generó gran interés en las redes sociales.

La noche de este Jueves Santo, el mandatario mexicano publicó en su cuenta de Twitter un par de mensajes en respuesta a las declaraciones del autor de libros como "México Negro" y "Ladrón de Esperanzas".

“Dice el clasista de Martín Moreno que a mí sólo me apoyan los analfabetas del país, lo cual, dicho sea de paso, me llena de orgullo porque, entre otras cosas, no es lo mismo educación que cultura”, escribió el presidente López Obrador en Twitter.

AMLO compartió su nivel de aprobación

Dice el clasista de Martín Moreno que a mí sólo me apoyan los analfabetas del país, lo cual, dicho sea de paso, me llena de orgullo porque, entre otras cosas, no es lo mismo educación que cultura. 1/2 pic.twitter.com/PsxAPNwXvp — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 15, 2022

El mensaje del mandatario mexicano fue acompañado con un clip de 30 segundos, donde se mostraba un comparativo de aprobación entre distintos mandatarios del mundo, respaldado por el Global Leader Approval Ratings de Morning Consult.

En dicha encuesta se indica que AMLO tiene una aprobación de 67%, una cifra mucho más alta que la de presidentes como Emmanuel Macron (Francia, con 38%), Boris Johnson (Reino Unido, 32%) o Jair Bolsonaro (Brasil, 42%).

En un segundo tuit, el titular del Poder Ejecutivo agregó: “Además, él y los seguidores del conservadurismo ramplón deberían saber que una encuesta de hoy me coloca en segundo lugar entre 21 presidentes del mundo. Ofrezco sinceras disculpas por presumir este asunto”.

AMLO responde a Martín Moreno

AMLO arremete contra Francisco Martín Moreno por “clasista”

López Obrador no especificó a qué declaraciones del autor se refería, pero parecen responder a un tuit que Martín Moreno publicó el pasado 13 de abril, en relación con los resultados de la consulta sobre Revocación de Mandato.

“Los siguientes datos de INEGI son ciertamente luminosos y revelan el origen del poder de López Obrador. A más analfabetismo, más votos para Morena…”, comentó el escritor, quien es uno de los críticos acérrimos de la 4T, el gobierno encabezado por AMLO.

