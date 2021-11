AMLO apoyará al candidato presidencial de Morena si es elegido con encuesta

AMLO apoyará al candidato presidencial de Morena, sea hombre o mujer, pero debe ser elegido con una encuesta, esto lo dio a conocer en su conferencia acostumbrada.

El Presidente de México dijo: “cuando se decida quién será candidato de nuestro movimiento voy apoyar al que gane la encuesta; hombre o mujer, a ese voy apoyar. Claro, sólo con mi voto, porque no puedo utilizar, como era antes, los recursos públicos para beneficiar a ningún candidato o a ningún partido”.

Fue así como Andrés Manuel López Obrador aseguró que para 2024 apoyará al candidato o candidata presidencial del Movimiento Regeneración Nacional. Ahora bien, recordemos que Morena ya inició convocatoria para los elecciones internas.

AMLO apoyará al candidato presidencial de Morena

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde Quintana Roo.

El Presidente aclaró: “de una vez lo voy a decir para no estarlo repitiendo, porque no me gusta meterme en estos asuntos”. Por lo que López Obrador recordó que en Morena se contempla elegir candidatos a través de una encuesta, método que apoya porque le parece que es el mejor para que decida el pueblo.

“Como ciudadano si me dicen ‘¿a quién va apoyar de su movimiento?’, a quien gane la encuesta, fíjate lo que ocasionaste”, contestó a una pregunta durante su conferencia matutina en Cancún, Quintana Roo.

Es así que AMLO apoyará al candidato presidencial de Morena, porque considera que el método de la encuesta es bueno porque “el pueblo es sabio”. “El pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto con respecto, la gente sabe quién es quién”, indicó.

AMLO aconseja a políticos

AMLO envió un consejo a los políticos que pretenden tener una guerra sucia.

“Yo les recomendaría a quienes promueven la guerra sucia que no lo hagan porque no les rinde. Ese dinero que destinan a la propaganda, a la guerra sucia no les ayuda, pero lo peor es que los mancha; no se puede aspirar a ocupar un cargo si no se tiene autoridad moral. El que se vale de esas maniobras, el que hace guerra sucia, politiquería, no es gente buena para el servicio público, además la gente lo sabe”, dijo.

Fue así como tras señalar que AMLO apoyará al candidato presidencial de Morena, el Presidente dejó claro que la guerra sucia no les rinde.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!