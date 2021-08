AMLO apoyará a Azucena Uresti, periodista amenazada por el CJNG

Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO), habló del mecanismo de protección que se implementará para cuidar a Azucena Uresti, periodista amenazada por presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Detalló que ya estableció comunicación con la investigadora por ello, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, implementó un operativo de seguridad del que no se dieron mayores detalles.

Ante la situación, diversos medios firmaron desplegado en defensa de la libertad de expresión tras las amenazas contra diversos periodistas del país.

El Mencho amenazó a la periodista

Fue a través de un video difundido en redes sociales, que un sujeto identificado como Rubén Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, presunto líder del cártel delictivo, se dirigió directamente a la conductora del medio Milenio para amenazarla.

“Si sigues tirándome, te lo aseguro que donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras aunque me acusen de feminicidio porque no me conocen a mí”.