AMLO apoya a sus corcholatas; niega diferencias con Monreal y Fernández Noroña, todos son sus hermanos

Ante el destape de diversos personajes de cara al proceso electoral del 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que del lado derecho hay “como 100” aspirantes, mientras que de parte de su movimiento como cinco, y todos “son mis hermanos”.

En este sentido, el mandatario federal incluyó al zacatecano Ricardo Monreal y al petista, Gerardo Fernández Noroña, con quienes dijo no tener problema alguno.

“Acá nada más como cinco, no veo más, puede ser que 10, pero eso se resuelve sin problema, encuesta. Y el que salga, ese, mujer u hombre…. Que además son muy hermanos, son mis hermanos y es mi hermana Claudia y mis hermanos Adán, mi hermano Marcelo, y no tengo problemas con Monreal y no tengo problemas con Noroña”.

Después de casi tres horas de conferencia, el titular del Ejecutivo indicó que nadie debe ser excluido de la lista de aspirantes a sucederlo en el 2024, pues al final del día el pueblo será quien decida.

“Que quiero ser candidato, está bien, es su derecho, yo creo que se debe excluir a nadie, ¿saben quién se encarga de poner a cada quien en su lugar?: el pueblo. Que si no me dan una candidatura, me voy. No primo hermano, a la menor ganas la candidatura, solo que debes de ganar la encuesta, si ganas la encuesta, si el pueblo te apoya, pues ya”, comentó.

Reiteró que en el caso de los posibles candidatos a la Presidencia, del lado del movimiento en el que participa, voy a apoyar a quien que gane la encuesta, y dejó un claro mensaje para algunos:

“Ah, es que si no me apoyar a mí y no gané la encuesta me voy; que te vaya bien, sigue tu camino creo que eso lo tienen que cuidar porque no lo van a poder hacer en ningún partido. Imagínense, si alguien pierde una encuesta, ¿lo van a estar esperando en otro partido?, ¿qué partido aceptaría?”, cuestionó.

López Obrador en tono sarcástico dijo que el bloque opositor tiene más candidatos que simpatizantes, como 100 por lo que el proceso electoral del 2024 “no va a estar aburrido, al contrario va a ser interesante”.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram