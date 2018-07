AMLO aportó 500 mil pesos a damnificados de los sismos en septiembre

El ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, reiteró el rechazo a la multa de 197 millones de pesos impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) a Morena por mal uso al fideicomiso creado para damnificados del sismo, al afirmar que los recursos aportados son de los ciudadanos y que él mismo dio 500 mil pesos.

AMLO, aseguró que aportó medio millón de pesos al fideicomiso "Por los Demás" para apoyar a los damnificados de sismos del 7 y 19 de septiembre. Esta aclaración la hizo tras la multa de 197 millones de pesos que le impuso el INE al considerar que dicho fideicomiso constituyó un mecanismo de financiamiento ilegal.

"Lo dije hoy: una vil venganza de los consejeros del INE, no tiene ningún fundamento legal. Los recursos de ese fideicomiso no tienen que ver con recursos aportados por el INE a Morena, son aportaciones que hicieron los ciudadanos, que hicimos todos... Yo aporté como 500 mil pesos a ese fideicomiso de lo que recibí por mi nuevo libro, lo que me entregó, o parte de lo que me entregó la editorial Planeta", dijo el político tabasqueño.