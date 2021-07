AMLO anunció que firmará decreto presidencial para dar amnistía a presos

En la conferencia matutina del jueves 29 de julio, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) firmará la próxima semana un decreto presidencial, para dejar en libertad a presos que hayan sufrido torturas, así como los que han permanecido encarcelados.

El mandatario comentó que el decreto es para los encarcelados sin sentencia por más de 10 años, adultos mayores de 75, de igual forma mencionó que también a los adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas, ya que el beneficio será para los presos del fuero federal.

En La Verdad Noticias te compartimos el pasado mes de febrero que AMLO publicó decreto que lo elimina de México, se publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para hacer oficial la eliminación del fuero presidencial.

AMLO firmará un decreto presidencial la próxima semana

Andrés Manuel López Obrador compartió las cuatro decisiones importantes del decreto

López Obrador mencionó que el beneficio será para quienes no hayan cometido delitos graves, y expresó que son cuatro decisiones que se van a establecer en el decreto, pues comentó que lo primero, es con respecto a los no sentenciados del fuero federal con más de 10 años sin sentencia.

Los que no hayan cometido delitos graves van a ser liberados, ya que indicó: “Lo repito, internos en las cárceles federales, del fuero federal que en 10 años no hayan sido sentenciados y estén en la cárcel por delitos no graves, van a ser liberados”.

La segunda decisión es con respecto a los adultos mayores de 75 años que estén en las cárceles, quienes no hayan cometido delitos graves, también serán liberados. En la tercera decisión, los adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas van a ser liberados siempre y cuando no hayan cometido delitos graves.

En el caso de enfermos, se va a solicitar a la Secretaría de Salud que haga el diagnóstico correspondiente. Por otra parte, el plazo de liberación no va a ser mayor al 15 de septiembre. Y en la cuarta decisión, los internos en cárceles federales que hayan sido torturados y se compruebe mediante el Protocolo de Estambul, van a ser liberados.

El mandatario indicó en la conferencia de prensa que no quiere tortura en México ya que nadie merecer ser torturado, por lo que la próxima semana presentarán el decreto; Olga Sánchez, la secretaría de Gobernación lo va a elaborar.

Recordamos que a finales del año pasado, el presidente AMLO publicó decreto que le puso fin a 109 fideicomisos y fondos, hizo oficial la desaparición de aquellos fideicomisos con la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

¿Cuál es la diferencia entre una ley y un decreto?

El decreto es la decisión de una autoridad

De acuerdo al Senado de la República, una ley trata temas de interés común que implica la generalización y la permanencia, mientras que el decreto es sólo relativo a determinados tiempos, corporaciones o personas y puede ser un acto particular, es la decisión de una autoridad.

De igual forma, es un acto administrativo, expedido por situaciones de urgente necesidad por el poder ejecutivo que posee un contenido normativo reglamentario, por lo que en la conferencia de prensa, López Obrador dio a conocer que firmará un decreto presidencial la próxima semana.

