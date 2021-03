El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio detalles sobre qué hará cuando termine su sexenio en el 2024.

En su habitual conferencia matutina de este 11 de marzo que se realiza en el Palacio Nacional, el mandatario mexicano volvió a dejar en claro que no busca seguir en la política después de sus seis años como presidente, asegurando que se irá a su rancho en Palenque.

El presidente AMLO también reveló que tras dejar el Palacio Nacional se tomará 3 años para escribir un libro sobre el pensamiento conservador de México.

“Si el pueblo lo decide y el Creador lo permite, yo estoy hasta 2024 y me jubilo, ahí sí a Palenque, pero jubilar es no volver a participar en nada, no opinar”, dijo el mandatario en la mañanera.

Para finalizar el tema de su retiro a su quinta “La Chingada” en Palenque, Andrés Manuel aseguró que no recibirá a nadie que esté metido en la política, ya que afirma que vislumbra un relevo generacional en su movimiento.

“Estoy muy contento porque hay relevo, porque es la generación que sigue. Se van a enojar los adversarios, pero sí hay relevo de este lado”, comentó.

La Chingada, el rancho de AMLO en Palenque

Como ya te habíamos informado en La Verdad Noticias, AMLO es acreedor de un rancho en Palenque, Chiapas; el cual ha sido calificado como la única propiedad del mandatario.

La dirección exacta de este inmueble es: Carretera Palenque-Pakal-na, sin número exterior, en la colonia Palenque, del municipio Palenque, en Chiapas, con código postal 29960.

Esta es la entrada del famoso rancho de AMLO en Palenque, “La Chingada”.

López Obrador aseguró, tras dar a conocer su declaración patrimonial, que “La Chingada” está a nombre de sus cuatro hijos bajo el acuerdo que lo dejen utilizarlo hasta que pierda la vida.

