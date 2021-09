AMLO anuncia "retiro completo" en 2024; eliminará hasta su Facebook y Twitter

Pese a que faltan tres años, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya prepara su “retiro completo” de la vida pública, el cual prevé sea en 2024 tras la finalización del sexenio.

El mandatario anunció este miércoles 29 de septiembre durante su conferencia matutina cómo será su retiro de la vida pública, el cual resaltó, incluye también sus cuentas de redes sociales y hasta de su dispositivo móvil.

Y es que recordemos que a inicios de año, López Obrador anunció que se retirará de la política tras dejar la presidencia en 2024, pues dejó en claro que no buscará seguir en los cargos públicos.

¿Cómo será el retiro completo de AMLO?

Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, el mandatario mencionó que a su salida del gobierno entregará “buenas cuentas” y se retirará de la política pues su movimiento tiene buenos relevos generacionales.

“Y es retiro completo... Nada, no vuelvo a participar. Cancelo el Face, el Twitter, mi teléfono, todo. No vuelvo a estar en un acto público, voy a procurar que no me tomen ninguna foto porque entonces sí voy a poder estar totalmente cómodo”, afirmó.

Además, detalló que se dedicará a escribir su nuevo libro, el cual aclaró, no saldrá a la luz hasta años después de estar apartado de la política y de haber terminado su mandato.

“No hace falta estarse rasurando toda la mañana. Entonces con los árboles, con los pájaros; escribiendo y eso no para publicar cada año, no. Voy a publicar saliendo, a los tres años para no tener nada que ver”, aseguró López Obrador.

¿Cuántos años lleva López Obrador de presidente?

El presidente anunció que se retirará por completo de la vida pública.

El presidente Andrés Manuel López Obrador tomó el cargo como mandatario de México el 1 de diciembre de 2018, tras haber ganado en los comicios de julio de ese mismo año, bajo la militancia de Morena, por lo que este 2021, cumplirá tres años en el poder.

AMLO habló de su retiro completo y de relevos presidenciables por tercera vez en el año, ¿consideras que el presidente podría dejar antes el cargo? La Verdad Noticias quiere conocer tu opinión, déjanos tus comentarios.

