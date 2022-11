AMLO anuncia que FGR atraerá el caso sobre el accidente aéreo de Aguascalientes

La Fiscalía General de la República, iniciará una investigación por el accidente aéreo, ocurrido el jueves en el Estado de Aguascalientes, en donde el titular de la Secretaría de Seguridad de dicha entidad, Porfirio Sánchez Mendoza y 4 funcionarios estatales más perdieron la vida.

Al tiempo en que lamentó lo sucedido, Andrés Manuel López Obrador, dijo que ya se tiene un equipo de expertos trabajando en el asunto, pues aseguró que la investigación se debe llevar a cabo con responsabilidad para evitar que continúen los rumores sobre un supuesto ataque hacia el funcionario.

“Lo que procede es que la Fiscalía General de la República atraiga el caso, ya hay una integración de una comisión de expertos que está trabajando en el asunto y se va a estar informando” adelantó.

Ya en ese contexto, dijo que aunque hay algunos testimonios que afirman haber escuchado disparos, hay muchos otros que sostienen que no sucedió nada de eso, por ello dijo que no se puede hacer un juicio sin tener elementos ni pruebas, por lo que se indagará con delicadeza para esclarecer lo que en realidad sucedió.

Los hechos a detalle

Se registró el desplome de un helicóptero al norte de Aguascalientes.



De acuerdo con primeros informes, se trataría de una aeronave oficial.



El accidente, fue registrado este jueves en el municipio de Jesús María, en donde el Helicóptero Águila 1 se desplomó, derivando en la muerte instantánea de su tripulación, quienes fueron identificados como Porfirio Sánchez Mendoza, el piloto Olegario Andrade Zamorano, el capitán Víctor Manuel Sánchez, y los artilleros Juan Humberto Rincón Martínez y Alejandro Serafín Guerrero.

Por su parte, María Teresa Jiménez Esquivel aseguró que el accidente no se trató de un atentado, si no que por el contrario el piloto de la aeronave hizo maniobras “de manera heroica” para lograr que cayeran en un espacio donde no había gente, dentro de una región poblada.

Diferentes versiones

#Video | Se registró el desplome de un helicóptero oficial al norte de #Aguascalientes.



Alrededor del accidente, existe la versión que ha rechazado el mismo presidente de que la nave se encontraba realizando un operativo de seguridad,cuando al menos 7 motocicletas comenzaron a perseguir por tierra el helicóptero, para disparar con armas largas y finalmente lograr que se desplome, informó La Verdad Noticias.

