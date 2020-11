AMLO anuncia operativo para recuperar casetas de peaje en Sonora

Este lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció que implementará un operativo para recuperar las casetas de peaje que se encuentran tomadas en el estado de Sonora, tal y como se realizó en Nayarit y Sinaloa hace unos días.

Operativo para recuperar casetas en Sonora

Fue durante su tradicional conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional que el jefe del Ejecutivo recordó que elementos de la Guardia Nacional realizaron un operativo para recuperar las plazas de cobro Sinaloa y Nayarit, el cual resultó efectivo, por lo que ahora lo volverán a hacer pero en Sonora.

López Obrador recalcó que realizan estas acciones para que las personas que toman las casetas dejen de extorsionar a los automovilistas que transitan por las diferentes autopistas, y también generan pérdidas a Caminos y Puentes Federales (Capufe).

“No sólo cobran, amenazan a la gente, hay violencia. Estamos poniendo orden en el caos, antes no se podía. Decían ‘si roban los del gobierno por qué no nosotros, de qué vamos a vivir’, pero ya no es así, hay autoridad moral, ese es el cambio, la transformación.

“Acabamos de llevar a cabo y fue exitoso un operativo para liberar las casetas de Sinaloa, también se hizo en Nayarit y vamos hacia Sonora porque está igual”, anunció.

Guardia Nacional recupera casetas tomadas

La Verdad Noticias informa que ayer domingo, la Guardia Nacional informó que se recuperaron seis casetas en Sinaloa, que permanecían tomadas desde febrero. En un comunicado, explicaron que en los controles carreteros se exigían cuotas obligatorias a los usuarios que transitaban por dichas vías de comunicación.

Al respecto, el presidente López Obrador señaló que busca “limpiar” y “rescatar” a Caminos y Puentes Federales, porque estuvieron a punto de acabar con la instancia encargada de las casetas en el país.

La transformación requiere del pueblo y empresarios con dimensión social. Conferencia matutina. https://t.co/QTxdtO9Jkm — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 30, 2020

“Ahora, por ejemplo, estamos recuperando las casetas, porque estamos recuperando Capufe. Estuvieron a punto de acabar Capufe como con Pemex y la CFE. Entonces, estamos rescatando aduanas, Capufe, los puertos”, resaltó AMLO.

