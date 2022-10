AMLO anuncia la renuncia Horacio Duarte, titular de Aduanas en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Horacio Duarte deja la titularidad de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Después de que el funcionario diera a conocer las acciones de seguridad en las aduanas, el mandatario federal agradeció su apoyo para contener el trasiego de drogas al país.

Levantándole la mano dijo que Duarte Olivares dejaba la Anam para "irse a otra tarea a su estado natal: el Estado de México".

"Horacio me ha entregado su renuncia y no queríamos que se fuera por la puerta de atrás, igual que Tatiana que nos ha ayudado tanto, tanto, tanto para triunfar. En este caso va a una tarea a su estado natal, el Estado de México, no podríamos hablar más de eso porque no nos corresponde".

Ante la insistencia de los reporteros para que se se dieran mayores detalles de esas "tareas", Duarte Olivares dijo:

"Voy a la campaña maestra".

