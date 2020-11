AMLO anuncia decreto para manejo de presas y evitar inundaciones en Tabasco

AMLO anuncia decreto para manejo de presas y evitar inundaciones

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes un decreto para que la gestión de las presas tenga como prioridad evitar inundaciones en lugar de generar electricidad, tras el desastre provocado por Eta en el sureste del país, principalmente Tabasco, su estado natal.

"No ha habido un buen control de las presas, que lo va a haber ahora. Ya no se va a priorizar la generación de energía eléctrica sino la protección civil. Voy a emitir un decreto", dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional.

La grave situación en Tabasco, tras las inundaciones, ha generado nuevas críticas contra el gobierno, por lo que esta mañana de lunes, el presidente López Obrador aseguró que está enfrentando esta problemática y garantizar resoluciones estructurales, por lo que avisó que lanzará un decreto que evite futuras inundaciones.

El presidente afirmó que ahora se privilegiará la protección civil en vez de la generación de energía, por lo que se creará un canal hidrológico con el objetivo de que las plantas hidroeléctricas ubicadas en la entidad no tengan más problemas de desbordamiento durante la temporada de lluvias.

No más inundaciones en Tabasco

"Mañana me voy a reunir para ver un plan general integral. Tiene que ver con el apoyo de damnificados, medicinas, el que podamos mantener los albergues, el que, cuando baje el agua se limpien las casas, se desinfecten, se fumigue", explicó en rueda de prensa seguida por La Verdad Noticias.

Aunado a eso, dijo que habrá un plan de desarrollo urbano que incluirá inversión en las carreteras, en tanto que en lo estructural se trabajará en el control de las presas, los desazolves, construcción de muros, drenes y el reforzar más el programa social, reportó el portal La Política Online.

Una de las críticas más fuertes que enfrentó este fin de semana fue su decisión de inundar las zonas más pobres de Tabasco. Al respecto, explicó que se tuvo que tomar esa decisión ya que, de lo contrario, se hubiera inundado por completo la capital de la entidad, pero garantizó que se apoyaría a los damnificados.

"Si no cerrábamos esa compuerta que se llama el Macayo, Villahermosa se hubiese inundado completamente. Estaríamos hablando de más gente (afectada) pero además por la corrupción vive en las zonas más bajas, también en la ciudad, no solo en las comunidades, porque se les dio permiso de construir a empresas inmobiliarias en vasos reguladores, en las zonas más bajas e íbamos a tener muchísimos más afectados. Esa fue la decisión", dijo en noticias de hoy, afirmando que le "dolía muchísimo", haber optado por esa acción.

El maestro Pellicer decía: «Esta es la parte del mundo en que el piso se sigue construyendo. Los que allí nacimos tenemos una idea propia de lo que es el alma y de lo que es el cuerpo».



Les doy el minuto a minuto del sobrevuelo en las zonas inundadas de Tabasco. pic.twitter.com/rfjf3sZKd2 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 15, 2020

Por otro lado, encaró a quienes le cuestionan las acciones que ha tomado en Tabasco, pues le señalan que antes se mostraba más cercano al pueblo y ahora, "ni se moja" e incluso le dijeron que es por su edad.

Te recomendamos leer:AMLO: La ira de un México que fue más fuerte que el temor al cambio

En ese sentido, argumentó: No puedo hacerlo nada más por la foto, estoy haciendo lo que corresponde que eso ayuda más. Si me mojo, me enfermo y ¿qué se gana con eso? O que no guarde yo la sana distancia me enferme de Covid. Pues tampoco. Entonces estoy pendiente, es mi corazón el que les doy siempre, son mis sentimientos, mis convicciones de amor, no soy un farsante, no soy fifí".

.

¿Qué está pasando en México? ¡Justicia para Alexis! Síguenos en Google News y mantente informado.