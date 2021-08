AMLO anuncia cambios en el INE y TEPJF con reforma electoral

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció este lunes que presentará una iniciativa de reforma electoral para la “renovación tajante” del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ya que dijo que no son demócratas y no respetan la voluntad del pueblo.

Durante su conferencia matutina de este 16 de agosto, el mandatario indicó que se plantearía el retiro de todos los funcionarios tanto del INE como del TEPJF.

“Sí cambio completo, renovación tajante, no se puede con lo mismo, no son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud, no aplican que al margen de la ley nada”, recalcó López Obrador.

Cabe señalar que el anuncio de esta nueva reforma se da después de que tres diputaciones federales de Morena fueron anuladas por el Tribunal en CDMX, Baja California Sur y Nuevo León.

AMLO presenta reforma electoral

El mandatario señaló que la propuesta de esta reforma no es un asunto personal, ya que dijo que “no han estado a la altura de las circunstancias y tenemos que dejar establecida una auténtica democracia en el país, nosotros tenemos ese compromiso”.

Asimismo, amagó con exhibir a aquellos legisladores que intenten detener esta reforma, al mismo tiempo que criticó a quienes se oponen a la consulta de revocación de mandato.

Ante el posible argumento de los opositores que se oponen a la revocación por temor a que el mandatario busque la reelección, éste descartó dicha posibilidad y reiteró que tras la entrega de la banda presidencial en 2024 se jubilará de la vida pública y política.

“Ya tengo edad, ya lo he dicho, de todos los presidentes de México soy el de más edad, pero todavía tengo mucha fuerza para terminar”, indicó López Obrador.

¿Qué es la reforma política en México?

El presidente va por una iniciativa para reformar la ley.

Esta reforma se refiere al reemplazo o modificación de una institución o conjunto de instituciones políticas. Lo anterior puede abarcar desde el sistema electoral hasta la distribución de poderes entre el gobierno.

Con la iniciativa de la reforma política, se buscará el retiro de todos los funcionarios del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), adelantó AMLO.

