AMLO afirmó que NO cancelará los megaproyectos

El presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó este viernes que la mejor manera de tener presupuesto, es combatiendo la corrupción, ya que aseguró, se obtiene el dinero para realizar los megaproyectos y contar con recursos para adquirir vacunas contra el COVID-19.

“La mejor manera de tener presupuesto es combatiendo la corrupción, hay que combatirla, no solo de índole moral sino porque es mucho lo que se recupera; entonces no hay necesidad de suspender obras para comprar las vacunas, se tiene dinero para la comprar de las vacunas y para hacer las obras porque no se permite la corrupción”, reiteró.

Durante su tradicional conferencia mañanera en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador aseguró que al “no permitir la corrupción”, su gobierno se ha ahorrado más de un billón de pesos.

Los cinco megaproyectos de la administración del presidente AMLO

“Nos hemos ahorrado por no permitir la corrupción, más de 1 billón de pesos en el tiempo que llevamos en el gobierno”, aseguró.

“Nos hemos ahorrado por no permitir la corrupción, más de 1 billón de pesos… eso es lo que yo calculo en el tiempo que llevamos en el gobierno. Tampoco hace falta aumentar los impuestos o crear impuestos nuevos, nada más es cosas de no permitir la corrupción”, aseguró.

El presidente dijo que sin corrupción el dinero si alcanza

El presidente aclaró que gracias al combate a la corrupción, no hace falta aumentar impuestos o crear nuevos para obtener más recursos.

“Tampoco hace falta aumentar los impuestos o crear nuevos, no, es cosa de no permitir la corrupción”, insistió.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, dijo que México se ahorrará mucho dinero al dejar de entregar subsidios a empresas extranjeras, a las que calificó de corruptas.

“Imagínense cuánto nos vamos a ahorrar si se dejan de entregar subsidios a estas empresas extranjeras.. a Iberdrola por ejemplo, que se le entregan subsidios no solo se le compran a la Comisión Federal de Electricidad por esos contratos que se establecieron antes, le compra la energía eléctrica (a la CFE) a precios elevados, sino además se les subsidia”, insistió.

El Jefe del Ejecutivo aseguró desde el Palacio Nacional que es un buen negocio público combatir la corrupción.“Sí es un buen negocio público acabar con la corrupción” sentenció.

