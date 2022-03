AMLO afirma que sin autoridad moral, opositores ya lo habrían hecho papilla.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que su proyecto de transformación ha logrado sobrevivir a los constantes ataques de la oposición porque posee autoridad moral, pues de lo contrario ya lo hubiesen “hecho papilla o minilla”.

Durante la conferencia mañanera, el jefe del Ejecutivo remarcó que su administración está en contra de la riqueza malherida, el influyentismo, la corrupción, “de este tipo de cosas”, y se fortalece gracias al apoyo del pueblo.

“Hay que seguir insistiendo y no me enoja de que nos ataquen, tengo un escudo protector, mi autoridad moral y eso me da autoridad política y por eso los puedo enfrentar, sino ya me hubiesen hecho papilla o minilla de peje”, bromeó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

AMLO llama a la oposición a revelar sus bienes

Por lo anterior, llamó a que los funcionarios, así como miembros de la oposición den a conocer sus bienes, “tengo menos bienes que esos periodistas y comprado lo que tengo con la gente más humilde soy un potentado, pero si comparo lo que tengo con lo que poseen algunos periodistas pues soy pobre”, sostuvo.

El presidente López Obrador reconoció que no todos los empresarios ni las personas ricas son “malvadas”, ya que existe gente que ha construido su patrimonio con esfuerzo, trabajo y conforme a la ley. No obstante, durante las pasadas administraciones se permitieron prácticas corruptas para beneficiar a grupos específicos.

“Es lo que sucedía, y todavía en menor escala, porque esto era lo imperaba. (…) Por eso la campaña tan fuerte en contra nuestra, incluso utilizando a los niños con cáncer, estas empresas promovían esta campaña porque se les cayó un negocio jugoso, lucrativo inhumano”, acusó AMLO.

AMLO dice que la oposición no pudo seguir con el negocio

Andrés Manuel López Obrador sostuvo que una vez que su gobierno llegó “ya no pudieron seguir con ese negocio”, por lo que una vez que se tomó la decisión de eliminar la corrupción en el país “empezó la reacción, la ofensiva”.

“Saqueaban, robaban con la complicidad de la mayoría de los medios por eso los periodistas honestos se deben sentir orgullosos, cruzaron el pantano y no se mancharon, no era fácil”, agregó.

